Каллас поприветствовала стремление Армении углублять партнерство с Евросоюзом

Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя принятие Арменией закона о стремлении вступить в Евросоюз, заявила, что политическое объединение приветствует намерение Еревана углублять партнерство. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время она никак не прокомментировала перспективы членства Армении в Европейском союзе.

«Мы определенно приветствуем вашу готовность углубить наше партнерство», — заявила Каллас по итогам переговоров с главой МИД республики Араратом Мирзояном.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стал известно, сколько средств РФ потеряет из-за сближения Армении и ЕС.