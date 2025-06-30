Турция надеется, что переговоры России и Украины помогут продвинуться в урегулировании

Турция рассчитывает, что возможный третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет конструктивным и позволит продвинуться в процессе урегулирования. Об этом РИА Новости заявил турецкий дипломатический источник.
«Мы надеемся на конструктивное продолжение процесса, которое позволит продвинуться в урегулировании конфликта», — сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях турецкой стороны от планируемых переговоров.
Собеседник агентства добавил, что Турция рассчитывает на скорое определение даты третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.
29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях встреч ЕАЭС в Минске сообщил, что пока новые встречи представителей Москвы и Киева не намечены.
На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума говорил о том, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом и отметил, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.
Ранее нардеп не увидел козырей у Зеленского для переговоров с Россией.