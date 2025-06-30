Канада отменила новый налог для США в ожидании торговой сделки с Вашингтоном

Канада решила отменить налог на цифровые услуги, который должен был вступить в силу 30 июня, в ожидании заключения торгового соглашения с Соединенными Штатами. Об этом заявил канадский министр финансов и государственных доходов Франсуа-Филипп Шампань, сообщение опубликовано на сайте правительства Канады.

«Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры, чтобы согласовать сделку к 21 июля 2025 года», — отмечается в публикации.

Накануне Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым присоединение Канады к США в качестве 51-го штата, поскольку, по его мнению, Оттава находится в полной зависимости от Вашингтона.

В мае Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение, в котором заявил, что Канаде не придется вносить плату за использование системы противоракетной обороны «Золотой купол», если страна примет решение о вхождении в состав Соединенных Штатов. Он добавил, что в случае, если республика решит стать «долгожданным 51-м штатом», стоимость использования «Золотого купола» составит 0 долларов США. По словам Трампа, данное предложение рассматривается в Оттаве.

Ранее мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо.