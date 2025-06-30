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Мединский призвал страны СНГ к честности перед своей историей

Мединский: РФ призывает страны СНГ к честности перед собой и своей историей
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская сторона предлагает странам СНГ быть честными перед собой и своей историей. Об этом ТАСС заявил помощник президента Владимир Мединский.

Он отметил, что Россия не оказывает на них давление, а диалог между странами строится исключительно на взаимоуважении.

Мединский подчеркнул, что работа и дальше будет строиться в режиме взаимоуважительного диалога.

«Никакого давления нет и не будет», — сказал он.

До этого Мединский выразил готовность к диалогу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на тему Малороссии и Войска Запорожского. Помощник президента РФ добавил, что готов отправить Рютте учебник истории России за 6-й класс, но не видит в этом смысла, ведь генсек НАТО его не прочтет.

12 июня Рютте заявил, что считает важным диалог с Россией по ситуации на Украине, который начал президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Москва уже дважды посылала Мединского на переговоры в Стамбуле, пытаясь начать диалог с истории 1000-летней давности, а затем объяснить, что Украина виновата в происходящем. По мнению Рютте, подход Москвы к переговорам с Киевом «бесполезный».

Ранее Мединский назвал условие перерастания украинского конфликта в ядерную войну.

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