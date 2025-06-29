Владимира Зеленского призвали воздержаться от просьб о финансовой помощи во время саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

«Владимира Зеленского пригласили присутствовать, но ему сказали убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного косплейного военного наряда, что стало еще одним свидетельством того, что организаторы саммита НАТО решили отдать приоритет подхалимству перед Трампом», — говорится в статье.

До этого американский геополитический аналитик Марк Слебода заявил на своем YouTube-канале, что прошедший в Гааге саммит НАТО оказался неудачным для президента Украины Владимира Зеленского. По мнению аналитика, несмотря на смену имиджа, Зеленскому не удалось добиться от союзников каких-либо конкретных результатов. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что провал Зеленского может быть расценен как очередная победа России.

Ранее политолог назвал совместное фото главным символом саммита НАТО.