На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что в НАТО Зеленскому запретили выпрашивать помощь

Strategic Culture: Зеленскому запретили выпрашивать помощь на саммите НАТО
close
Jaimi Joy/Reuters

Владимира Зеленского призвали воздержаться от просьб о финансовой помощи во время саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

«Владимира Зеленского пригласили присутствовать, но ему сказали убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного косплейного военного наряда, что стало еще одним свидетельством того, что организаторы саммита НАТО решили отдать приоритет подхалимству перед Трампом», — говорится в статье.

До этого американский геополитический аналитик Марк Слебода заявил на своем YouTube-канале, что прошедший в Гааге саммит НАТО оказался неудачным для президента Украины Владимира Зеленского. По мнению аналитика, несмотря на смену имиджа, Зеленскому не удалось добиться от союзников каких-либо конкретных результатов. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что провал Зеленского может быть расценен как очередная победа России.

Ранее политолог назвал совместное фото главным символом саммита НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами