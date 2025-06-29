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Сенатор уличил Зеленского в смене риторики в отношении конфликта с Россией

Пушков: Киев сменил риторику в отношении конфликта с Россией
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией, пытаясь говорить уже не о победе, а хотя бы о ничьей. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в эфире программы «Право Знать» на RuTube.

Сенатор отметил, что Зеленский всячески пытается доказать, что Россия не выигрывает в конфликте, что Украина еще может «что-то сделать».

«Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — отметил Пушков, комментируя саммит НАТО.

По словам сенатора, страны Запада четко решили, что Украина — их филиал, который будут защищать до последнего. Но им желательно, чтобы президент США Дональд Трамп пришел на их сторону, ради этого и была вся лесть на саммите НАТО, заключил Пушков.

До этого бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что саммиты НАТО и Европейского союза стали моментом унижения Зеленского. По его словам, украинского президента не пустили на главное совещание. Соскин добавил, что аналогичный исход событий ждал Зеленского на саммите ЕС, в ходе встречи надежды украинского лидера пошли прахом.

24—25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Зеленский потерял связь с реальностью.

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