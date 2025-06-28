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В России назвали условия для принятия Киевом российского меморандума

Капитан Дандыкин: многие факторы принудят Украину быстрее принять меморандум РФ
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Александр Кряжев/РИА Новости

Продвижение Вооруженных сил России по всей линии фронта в сочетании с другими важными факторами подвигнут Украину быстрее принимать решение по российскому меморандуму. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, реалии на земле заставят Киев более внимательно отнестись к представленному Москвой меморандуму. Эксперт обратил внимание, что российские Вооруженные силы находятся уже в Сумской области (граничит с Курской областью) и частично в Днепропетровской, при этом украинская армия постепенно истощается.

Дандыкин считает, что существует много факторов: решение «спонсоров», крупные потери в рядах ВСУ.

До этого Дандыкин предсказал поворот в СВО после принятия Киевом российского меморандума.

Ранее глава Минобороны заявил об успехах наступления ВС РФ в зоне СВО.

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