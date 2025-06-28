Пашинян назначил нового руководителя СНБ Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Андраника Симоняна руководителем Службы национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

«Назначить Андраника Симоняна директором Службы национальной безопасности Республики Армения», — говорится в распоряжении премьер-министра.

Ранее Симонян занимал пост заместителя директора СНБ.

18 июня Пашинян снял с должности главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна после отказа в задержании российского бизнесмена Самвела Карапетяна, который высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей. Сообщалось, что Абазян отказался задерживать российского миллиардера, заявив премьер-министру, что для этого нет оснований.

До этого Карапетян заявил в своем послании, что нынешнее правительство Армении превратило политическое поле страны в цирк.

Ранее суд арестовал архиепископа Армянской церкви.