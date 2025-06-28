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Экс-советник Кучмы заявил об унижении Зеленского на саммитах НАТО и ЕС

Соскин: саммиты НАТО и ЕС стали моментом унижения Зеленского
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Stephanie Lecocq/Reuters

Саммиты НАТО и Европейского союза (ЕС) стали моментом унижения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Нигде не было подтверждено, что есть луч света в темном царстве, что когда-нибудь будет прием в НАТО, не было такого. <…> Зеленского не пустили на главное совещание, отсадили его. В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — сказал экс-помощник.

Соскин добавил, что аналогичный исход событий ждал Зеленского на саммите ЕС. По его словам, в ходе встречи надежды украинского лидера пошли прахом.

24—25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады объяснил, кто выиграл от провала Зеленского на саммите НАТО.

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