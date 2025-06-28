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Трамп ответил на сообщения о планах по передаче $30 млрд Ирану на мирный атом

Трамп назвал нелепой идеей планы по передаче $30 млрд Ирану на мирный атом
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп опроверг сведения, согласно которым американская администрация планировала передать Ирану около $30 млрд на развитие мирной ядерной программы. Об этом глава государства заявил в социальной сети Truth Social.

«Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной вброс, выдуманный лживыми СМИ для того, чтобы унизить [меня]. Эти люди больны!» — написал глава Белого дома.

26 июня телеканал CNN сообщил, что власти США раздумывали над тем, как заставить Иран отказаться от обогащения урана. По его данным, американские чиновники обсуждали возможность дать Тегерану доступ к сумме в $30 млрд для создания мирной ядерной программы. Кроме того, рассматривалось потенциальное снятие части санкций.

В Белом доме заявили, что готовы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» с Исламской Республикой. Но в Тегеране пока не дали конкретного ответа на предложения Вашингтона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал Иран «разрушенной страной» без будущего.

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