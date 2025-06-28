СМИ сообщили, что Трамп может посетить Китай в этом году

Президент США Дональд Трамп может приехать в Китай в 2025 году в сопровождении делегации предпринимателей. Об этом сообщила газета Nikkei Asia, ссылаясь на собственные источники.
«Чиновники готовят планы по визиту Трампа в Китай в этом году с делегацией из десятков исполнительных директоров», — пишет издание.
Газета отмечает, что визит, как ожидается, будет похож на поездку президента США на Ближний Восток в мае.
В середине мая глава Белого дома совершил турне по Ближнему Востоку — с 13 по 16 мая американский лидер посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Во время визита президента в США в ОАЭ эмиратские власти объявили о планах инвестировать $1,4 трлн в экономику Штатов до 2035 года. Катар, по словам Трампа, заключил с США соглашение на поставку военного оборудования и техники стоимостью $42 млрд.
5 июня Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай.
Ранее Си Цзиньпин призвал США с осторожностью относиться к вопросу Тайваня.