СМИ сообщили, что Трамп может посетить Китай в этом году

Nikkei Asia: Трамп может посетить Китай в этом году вместе с бизнесменами

Президент США Дональд Трамп может приехать в Китай в 2025 году в сопровождении делегации предпринимателей. Об этом сообщила газета Nikkei Asia, ссылаясь на собственные источники.

«Чиновники готовят планы по визиту Трампа в Китай в этом году с делегацией из десятков исполнительных директоров», — пишет издание.

Газета отмечает, что визит, как ожидается, будет похож на поездку президента США на Ближний Восток в мае.

В середине мая глава Белого дома совершил турне по Ближнему Востоку — с 13 по 16 мая американский лидер посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Во время визита президента в США в ОАЭ эмиратские власти объявили о планах инвестировать $1,4 трлн в экономику Штатов до 2035 года. Катар, по словам Трампа, заключил с США соглашение на поставку военного оборудования и техники стоимостью $42 млрд.

5 июня Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай.

Ранее Си Цзиньпин призвал США с осторожностью относиться к вопросу Тайваня.