Сенатор Грин: по коридорам конгресса ходили боевики ВСУ и умоляли о помощи

Конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в соцсети X, заявила, что по коридорам конгресса после начала СВО ходили боевики ВСУ и просили о помощи.

По словам Грин, украинские военные заходили во все кабинеты конгресса и «умоляли о помощи».

«Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме», — пояснила сенатор.

Она добавила, что объем проукраинской пропаганды в американском конгрессе вырос в разы.

До этого американский министр обороны Пит Хегсет говорил, что Соединенные Штаты могут решить позднее, передавать ли Украине военную помощь в размере порядка $4 млрд в рамках Программы президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA).

Механизм PDA позволяет президенту США предоставить помощь иностранному государству без согласования в Конгрессе. Решение может быть принято на основании указа главы государства в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее аналитики раскрыли, чем для Украины обернется сокращение помощи от США.