В Иране заявили, что Трампу следует уважительнее относиться к Хаменеи

Аракчи: Трампу следует отказаться от неуважительного тона в адрес аятоллы Али Хаменеи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в своем аккаунте в соцсети X, президенту США Дональду Трампу следует более уважительно относиться к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

«Если президент Трамп искренен в своем желании [заключить] сделку, ему следует отказаться от неуважительного и неприемлемого тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи», — поделился Аракчи.

Он добавил, что Трамп также должен прекратить причинять боль миллионам последователей Хаменеи.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о немедленном прекращении работы над смягчением санкций в отношении Ирана из-за заявления верховного лидера этой страны, аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем.

Трамп отметил, что ранее он занимался проработкой возможных путей снятия ограничений, а также других аспектов, способных обеспечить Ирану наилучшие условия для быстрого и окончательного восстановления.

Американский президент также крайне резко высказался об Иране, назвав его «разрушенной страной» без перспектив, с подорванными вооруженными силами и ужасающим экономическим положением.

Ранее Трамп заявил, что Ирану потребуются годы на восстановление ядерной программы.