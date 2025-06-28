МИД Турции заявил о невыносимых последствиях для Европы из-за украинского кризиса

Политики европейских стран осознают «невыносимые последствия» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, на саммите НАТО в Гааге он заметил, что взгляды относительно конфликта на Украине изменились. Фидан напомнил, что большинство стран Европы ранее не хотели прекращения огня.

«Сейчас они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — сказал дипломат.

До этого британская газета The Times написала, что на саммите НАТО в Гааге отказались обсуждать военную поддержку Украины.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование, а 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Немецкая газета Bild писала, что саммит был неудачным для Украины и ее президента Владимира Зеленского, на мероприятии не было отдельного заседания по украинскому конфликту.

Ранее в США рассказали, как лидеры стран НАТО унижались перед Трампом.