Канада предложит США переговоры

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава предложит Вашингтону торговые переговоры, несмотря на резкие заявления президента США Дональда Трампа о прекращении диалога. Его слова передает РИА Новости.

«Мы продолжим вести эти ... переговоры, исходя из интересов канадских граждан», — подчеркнул Карни.

Он добавил, что после слов Трампа о прекращении переговоров не разговаривал с ним.

Карни не уточнил, готово ли правительство Канады отказаться от налога на цифровые услуги, который вызвал резкую реакцию со стороны США.

До этого Трамп заявил, что США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги, который затрагивает американские технологические компании.

Он назвал этот шаг властей соседнего государства, с которым «и так крайне сложно торговать», «прямым и вопиющим нападением» на США. Хозяин Белого дома обвинил Оттаву в «копировании Евросоюза», который также обсуждает возможность введения подобного налога в отношении Соединенных Штатов.

Ранее Трамп обратился к жителям Канады.