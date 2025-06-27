Стало известно, где может пройти новый раунд переговоров России и Украины

Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины. Об этом в интервью телеканалу A Haber сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Министр также заявил, что накануне он провел переговоры со сторонами, в ходе которых обсуждались решения, принятые во время второго раунда.

«При наличии выполнения данных друг другу обещаний мы видим волю у сторон на третий раунд переговоров», — отметил дипломат.

27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. По его словам, Москва и Киев должны согласовать место и время следующего раунда переговоров.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров России и Украины предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны передали друг другу в рамках второго раунда в Стамбуле 2 июня. Он также сказал, что во время третьего раунда российская и украинская делегации обсудят продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

Ранее в Совфеде заявили об уверенности Киева в срыве мирных контактов с Москвой.