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США продлили генлицензии для банков РФ для сделок в атомной энергетики

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на сделки в атомной энергетике
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Николай Лазаренко/РИА Новости

Власти США пролонгировали действие генеральной лицензии, разрешающей сделки в атомной энергетике с российскими банками, находящимися под санкциями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США).

Срок действия продлен до 19 декабря 2025 года, в то время как предыдущая версия лицензии прекращала действие 30 июня.

Первоначально лицензия распространялась только на Газпромбанк. OFAC поясняло, что исключение из санкционного режима, носит временный характер и касается проектов, начатых до включения ГПБ в SDN List (список лиц, с которыми американским компаниям запрещено вести бизнес) 21 ноября 2024 года. Это могло относиться к транзакциям, связанным с добычей и обогащением урана, а также производством топлива для атомных электростанций. При этом, OFAC подчеркивало, что лицензия не распространяется на новые проекты, такие как строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Позже действие лицензии расширили, включив в нее ряд российских кредитных организаций.

До этого американский минфин в четвертый раз продлил действие лицензии для сербской нефтяной компании NIS, контролируемой российскими компаниями «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее Еврокомиссия решила ввести санкции против 22 российских банков.

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