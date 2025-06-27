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Небензя заявил о политической смерти Зеленского

Небензя: для Зеленского конец правления будет означать ответственность за деньги
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Heiko Becker/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мертв в политическом плане, для него окончание правления будет означать ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT.

«В политическом плане Зеленский уже мертв. Но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой», — сказал собеседник агентства.

Небензя подчеркнул, что у Зеленского есть все причины бояться и держаться за власть, а также не проводить выборы в стране.

До этого Зеленский заявил, что он должен продолжать оставаться на своей должности до завершения российско-украинского конфликта.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок, «потому что это лучший президент», которого видела республика за годы своей независимости.

Однако украинцы придерживаются другого мнения. Так, согласно данным опроса компании Socis, бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный одержал бы победу над Зеленским. Во втором туре Залужный набрал бы 41,4% голосов, а Зеленский — 27%. При этом против всех проголосовали бы 15% украинцев.

Ранее Зеленский словом «пожалуйста» обратился к ЕС по поводу антироссийских санкций.

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