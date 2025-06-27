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Путин заявил о конце «игры в одни ворота» с Западом

Путин заявил, что игра в одни ворота со странами Запада закончилась
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о конце «игры в одни ворота» с Западом. Соответствующее заявление он сделал, выступая на пресс-конференции в Минске, сообщает ТАСС.

«Все только с этого момента [признание независимости республик Донбасса], [спрашивают] почему, что произошло, как это случилось, в чем их (западных государств. — «Газета.Ru») вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились», — сказал глава государства.

По его словам, «эта игра в одни ворота» со странами Запада «закончилась».

Также российский лидер обратил внимание на их желание увеличить военные расходы. Он отметил, что это свидетельствует об агрессивности западных государств.

На этой же пресс-конференции Путин заявил, что не Российская Федерация является агрессивной, а коллективный Запад. В связи с этим он напомнил, что в России есть хорошая поговорка: «Соринку замечаю в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят».

До этого президент РФ говорил, что Запад доводит Россию до «красной черты». По его словам, такие действия Москва не может оставить без ответа.

Ранее Путин заявил, что Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа.

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