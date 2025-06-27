Священники спели «Тер вохормя» у стен СК, где был архиепископ Аджапахян

RT: священники спели «Тер вохормя» у СК, где находился архиепископ Аджапахян

Армянские духовные песнопения прозвучали у стен Следственного комитета (СК) Армении, где находился архиепископ Микаэл Аджапахян, глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви. Об этом сообщает RT.

Священники прочитали молитву «Отче Наш», затем вместе с прихожанами на многоголосье спели «Тер вохормя», или «Господи, помилуй», молясь за своего архиепископа.

Архиепископ приехал в СК из Первопрестольного Эчмиадзина, где сотрудники правоохранительных органов пытались задержать его утром по обвинению в публичных призывах к свержению конституционного строя.

Спецназ Службы национальной безопасности Армении сразу же проводил архиепископа внутрь здания Следственного комитета. Вся улица, на которой расположено здание, и близлежащие дворы были оцеплены сотрудниками полиции.

До этого сообщалось, что сотрудники силовых структур были вынуждены покинуть территорию, прилегающую к резиденции католикоса всех армян Гарегина II, куда они прибыли для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Это произошло после того, как верующие организовали акцию защиты священнослужителя.

Ранее оппозиция в Армении предложила в премьеры архиепископа для импичмента Пашиняна.