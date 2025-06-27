В Турции заявили, что Эрдоган «отбросил Макрона» после рукопожатия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично унизил французского лидера Эммануэля Макрона на саммите НАТО при помощи крепкого рукопожатия. Об этом сообщает YouTube-канал турецкого издания Haber.

На опубликованных кадрах видно, как лидеры обменялись рукопожатиями. Эрдоган крепко сжал руку Макрона и резко подтолкнул его. В результате этого движения главы государств поменялись местами перед фотосьемкой. Вырваться из хватки Эрдогана Макрон не смог.

«Эрдоган отбросил Макрона в сторону! Эроган наносит удар, который оставляет свой след в борьбе за превосходство в НАТО», — подписало издание.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заставил французского коллегу Эммануэля Макрона крутится подобное юле на полях саммита НАТО в Гааге. По мнению политика, французского президента все стремятся унизить, потому что он «не соответствует уровню».

Ранее в Европе высмеяли внешний вид Макрона на саммите ЕС.