Во Франции высмеяли Макрона, которого раскрутил «как юлу» Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заставил французского коллегу Эммануэля Макрона крутится подобное юле на полях саммита НАТО в Гааге, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Эрдоган вновь потешается над Макроном на саммите НАТО, крепко держа его и заставив крутиться, как юлу. Макрон к тому же скорчил мину!» — высмеял Филиппо французского лидера, комментируя видео, на котором Эрдоган толкнул Макрона поближе к триколору Франции.

По мнению политика, французского президента все стремятся унизить, потому что он «не соответствует уровню».

До этого издание Euractiv отметило, что Макрон не приехал вовремя на саммит ЕС в Брюсселе: он опоздал на полтора часа и выглядел «заметно растрепанным». С этой оценкой согласился ирландский журналист Чей Боуз, который заявил, что было похоже, будто президент Франции «ночевал под мостом».

Ранее Макрон призвал Европу задуматься об условиях диалога с Россией.