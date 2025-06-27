В Иране призвали ООН и МАГАТЭ обратить внимание на «поджигателей войны»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) более ответственно относиться к странам-агрессорам и «поджигателям войны». Об этом сообщает ТАСС.

«Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ должны более ответственно относиться к агрессорам и поджигателям войны», — заявил иранский лидер в видеообращении к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Президент Ирана поблагодарил все страны, которые осудили действия Израиля. Пезешкиан отметил, что, саммит ЕАЭС «предоставляет прекрасную возможность донести до всего мира» коллективную позицию стран, выступающих против агрессии на Ближнем Востоке.

В ходе заседания президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил удары по ядерным объектам Ирана, указав, что они опасно нарушают международные договоры. Белорусский лидер указал, что они также нарушают как Договор о нераспространении ядерного оружия, так и Женевские конвенции 1949 года.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в агентство будут приостановлены до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие законопроекта о приостановлении сотрудничества с наблюдательным органом ООН по ядерной программе стало прямым следствием «неспровоцированной атаки Израиля».

Ранее Макрон признал удары США по Ирану незаконными.