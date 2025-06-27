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Зеленский упрекнул страны Евросоюза в зависимости от российской нефти

Зеленский на саммите упрекнул Евросоюз в зависимости от нефти из России
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Suzanne Plunkett/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Евросовету по видеосвязи, пожаловался, что ряд стран ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти. Запись выступления опубликована в Telegram-канале офиса главы республики.

По его словам, не всегда ощущается понимание со стороны Евросоюза. Зеленский подчеркнул, что со временем стало понятно, насколько ряд европейских государств зависят от российской нефти. Украина понимает это и действует осторожно, как того требует партнерство с ЕС.

Президент республики подчеркнул, что ему странно слышать резкую критику и политическое давление от некоторых лидеров европейских стран, когда уважение Киева к правилам Евросоюза «позволяет нефти продолжать течь».

До этого президент Украины заявил, что Европе в 18-м пакете санкций против России нужно расширить ограничения в нефтяной сфере, а также предпринять дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть.

Ранее Испания обвинила ЕС в двойных стандартах в отношении России и Израиля.

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