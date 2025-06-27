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В Китае увидели сигнал для США в четырехдневном визите Путина в КНР

Baijiahao: четырехдневный визит Путина в КНР является тревожным сигналом для США
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Mikhail Metzel/AP

Новость о том, что президент России Владимир Путин совершит четырехдневный визит в Китай, является тревожным сигналом для США. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Журналисты обратили внимание, что предыдущие зарубежные визиты российского лидера не длились более трех суток и решение Путина нарушить «правило трех дней» указывает на укрепление партнерства России и Китая.

Для администрации США, которая неоднократно выражала опасения по поводу углубления российско-китайских отношений, предстоящая поездка является подтверждением того, что Москва и Пекин продолжают сбижаться, несмотря на внешнее давление, отмечается в матриале.

По словам авторов, попытки президента США Дональда Трампа склонить Россию на свою сторону и вместе с ней заняться сдерживанием Китая оказались безуспешными. Пока Трамп хвастается хорошими личными отношениями с Путиным, российский лидер ставит в приоритет национальные интересы, указывается в статье.

22 июня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что многодневный зарубежный визит является редкостью для Путина, но он проведет в Китае четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.

До этого Ушаков заявил, что следующая встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества в конце августа — начале сентября. По его словам, полноформатные переговоры между лидерами РФ и КНР состоятся 2 сентября в Пекине на полях празднования 80-летия победы над Японией.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».

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