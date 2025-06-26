В СВР рассказали о попытках Европы исказить содержание переговоров РФ и Украины

Власти некоторых стран Европы предпринимают попытки исказить содержание переговоров Российской Федерации и Украины. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«В комментариях из европейских столиц слышим все время, так сказать, попытки исказить содержание переговоров, исказить те смыслы, которые, во всяком случае, российская сторона вкладывает в эти переговоры, и те задачи, которые российская сторона ставит», — сказал он.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000». Однако 7 июня Украина останки забирать не стала. 11 июня обмен все же состоялся. 14 и 15 июня РФ снова передала тела украинской стороне. В итоге, по словам помощника президента России, главы переговорной группы РФ Владимира Мединского, РФ вернула 6060 тел, а получила — 78.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа занимает сторону Украины в конфликте с Россией, поэтому она не может претендовать на «непредвзятый» подход в переговорном процессе.

Ранее в Европе заявили об утрате интереса к Украине.