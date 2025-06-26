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В Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Трамп тему «угрозы» РФ Европе

Песков: вопрос «российской угрозы» Европе не ставился в общении Путина и Трампа
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Roman Naumov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп никогда не обсуждали вопрос «российской угрозы» Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Нет, никогда. Такой вопрос серьезно серьезными людьми никогда не ставится», — заявил он.

До этого британская газета The Times писала, что трусость доминировала на прошедшем саммите НАТО в Гааге, лидеры стран показали, что боятся президента США Дональда Трампа больше, чем Владимира Путина.

В публикации говорится, что европейцы сократили повестку дня, чтобы «умилостивить» президента США, а также отодвинули Украину на второй план, преуменьшили угрозу со стороны России, давали пустые обещания и уклонялись от срочных решений.

Незадолго до этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса не быть наивным по отношению к России. По его словам, страны НАТО должны иметь возможность защититься от угрозы со стороны РФ, поэтому на саммите было принято решение об увеличении расходов на оборону.

Ранее Орбан оценил страхи Европы из-за возможного нападения России.

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