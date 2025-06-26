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В Кремле оценили прогресс по дате новых переговоров с Украиной

Песков заявил об отсутствии прогресса по дате новых переговоров с Киевом
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

На данный момент подвижек по срокам нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Пока нет подвижек по срокам нового раунда», — констатировал Песков.

Он уточнил, что дата будет назначена после завершения текущего обмена военнопленными.

Отдельно представитель Кремля подчеркнул заинтересованность Москвы в посредничестве США.

«Мы заинтересованы, чтобы американские партнеры продолжали усилия по содействию диалогу», — сказал Песков.

25 июня пресс-секретарь Кремля заявил, что дата третьего раунда переговоров России и Украины определится после того, как будут выполнены договоренности гуманитарного характера, достигнутые во время встречи в Стамбуле 2 июня.

До этого Песков заявил, что России и Украине предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов на третьем раунде переговоров. Он также сказал, что во время третьего раунда российская и украинская делегации обсудят продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

Ранее Дональд Трамп объяснил, при каком условии приедет на переговоры по Украине в Турцию.

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