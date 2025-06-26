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Песков оценил фразу «мир через силу» в отношении России

Песков: к России вряд ли применим тезис «мир через силу»
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

К России вряд ли применим тезис «мир через силу». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг, передает РИА Новости.

«Этот тезис вряд ли применим к Российской Федерации. Его использование не позволит достичь каких-либо целей», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о западной риторике.

Представитель Кремля также отметил, что в России считают конфликт на Украине и ирано-израильскую войну несопоставимыми по своей сути.

25 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин «разбудил гиганта» в лице Евросоюза, который начал тратить «настоящие деньги» на оборону и в будущем может обогнать Москву по этому показателю. Он назвал Россию «главной угрозой Европе», поэтому Евросоюзу нужно «быть лучше россиян». В этой связи он указал на увеличение расходов на оборону и подчеркнул, что речь идет «о настоящих деньгах».

Ранее Сергей Лавров оценил влияние на Россию рост расходов на оборону стран НАТО.

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