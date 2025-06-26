В Кремле сравнили конфликт на Украине с эскалацией на Ближнем Востоке

Песков: конфликты на Украине и Ближнем Востоке несопоставимы по своей сути

В России считают конфликт на Украине и ирано-израильскую войну несопоставимыми по своей сути. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире», — заявил представитель Кремля журналистам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились Военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Лавров высказался о конфликте США и Ирана.