Лавров высказался о конфликте США и Ирана

Лавров: Иран и США хотят, чтобы кризисная ситуация перешла в политическое русло

Иран и США хотят, чтобы конфликт на Ближнем Востоке перешел в политическое русло. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня», — сказал глава МИД РФ.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Иран обвинил Израиль в использовании опасных боеприпасов при ударах по объектам.