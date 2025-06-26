В США рассказали о роли главы Нацразведки в работе по Ирану после критики Трампа

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард в большей степени была отстранена от работы по направлению иранской ядерной программы и конфликта Ирана и Израиля после критики со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В марте этого года Габбард заявила, что спецслужбы США не видят признаков работы Ирана по созданию ядерного оружия. На фоне ударов Израиля и США по ядерным объектам Исламской Республики Трамп раскритиковал Габбард и назвал приведенные ее данные «ошибочными».

По данным WP, Габбард более не играет значительной роли в части принятия решений по политике США в отношении ядерной программы Ирана. Она также не будет присутствовать на закрытых брифингах для сената и палаты представителей конгресса США 26 и 27 июня, в рамках которых администрация Трампа должна будет проинформировать законодателей о результатах американских ударов по Ирану и состоянии иранской ядерной программы после них.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в России заявили о готовности стать посредником в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.