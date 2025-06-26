Большинство американцев недовольны ударами Трампа по Ирану

Большинство опрошенных американцев не одобряют удары США по ядерным объектам в Иране. Это следует из совместного опроса YouGov и CBS.

Согласно исследованию, 56% опрошенных заявили, что не одобряют удары США. Поддержали бомбардировку ядерных объектов Ирана 44% респондентов.

Отмечается, что сторонники Республиканской партии в большинстве одобряют удары (85%), в то время как лишь 13% демократов и 36% независимых избирателей разделяют эту позицию.

В то же время 94% сторонников движения Дональда Трампа MAGA поддержали атаки на Иран.

Накануне сообщалось, что уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до минимума на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательства в него Вашингтона. Так, 54% респондентов не одобряют политику Трампа, в то время как еще 40% — поддерживают.

Отмечается, что это самый низкий уровень одобрения Трампа за весь второй срок и ниже, чем уровень одобрения на протяжении большей части его первого срока.

Ранее Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа».