В Европе остались недовольны подхалимством генсека НАТО перед президентом США

Европейские чиновники раздражены подхалимством генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед президентом США Дональдом Трампом на саммите Североатлантического альянса в Гааге, сообщает газета Politico.
По словам одного из чиновников, люди были очень смущены раболепным поведением генсека НАТО. Его подхалимство перед президентом США было чрезмерным. Другие чиновники также выразили недовольство отсутствием у Рютте чувства собственного достоинства.
25 июня Рютте назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения». В ответ Трамп заявил, что Рютте его «любит».
Саммит НАТО проходил 24–25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.
Ранее королева Нидерландов подшутила над Трампом в его присутствии.