В Европе остались недовольны подхалимством генсека НАТО перед президентом США

Politico: чиновники в Европе выразили недовольство подхалимством Рютте к Трампу

Европейские чиновники раздражены подхалимством генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед президентом США Дональдом Трампом на саммите Североатлантического альянса в Гааге, сообщает газета Politico.

По словам одного из чиновников, люди были очень смущены раболепным поведением генсека НАТО. Его подхалимство перед президентом США было чрезмерным. Другие чиновники также выразили недовольство отсутствием у Рютте чувства собственного достоинства.

25 июня Рютте назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения». В ответ Трамп заявил, что Рютте его «любит».

Саммит НАТО проходил 24–25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее королева Нидерландов подшутила над Трампом в его присутствии.