Телеканал CNN вступился за свою журналистку перед Трампом

Телеканал CNN встал на защиту своей сотрудницы, освещавшей оценку американской разведки о результатах ударов по иранским ядерным объектам, Наташи Бертран, после того как на нее обрушился с критикой президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Hill.

В CNN подчеркнули, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Бертран, а также репортажи о ранней разведывательной оценке атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана.

Представитель телеканала добавил, что материалы CNN четко указывали на предварительный характер выводов разведки, которые могут скорректировать по мере поступления новой информации.

До этого Трамп призвал руководство CNN уволить «как собаку» автора репортажа об атаках на ядерные объекты Ирана. Журналистка Наташа Бертран сообщила, что американские силы не смогли полностью уничтожить иранские ядерные объекты, несмотря на то, что заявляют о победной операции. Трамп обвинил ее в предвзятости и еще раз заявил о «полном уничтожении» ядерной программы Тегерана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал уничтожить «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).