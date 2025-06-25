Трамп призвал «вышвырнуть как собаку» осудившую удары по Ирану журналистку

Президент США Дональд Трамп в посте на своей странице в соцсети Truth Social призвал вышвырнуть журналистку телеканала CNN Наташу Бертран «как собаку» за ее осуждение ударов по ядерным объектам Ирана.

«Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть «как собаку». Ей нельзя позволять работать в фейковых новостях CNN. Увольте Наташу!» — заявил он.

По словам американского лидера, именно такие люди, как Бертран, уничтожили репутацию некогда великого телеканала. Он добавил, что журналистка солгала, сказав о том, что удары по Ирану не были результативными. По мнению Трампа, американская армия «справились со своей работой», добившись «полного уничтожения» ядерных объектов.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что сообщения ряда американских СМИ о том, что США якобы не уничтожили, а лишь замедлили и отбросили на несколько месяцев ядерную программу Ирана, — неверны.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана.

Ранее Трамп назвал телеканалы MSNBC и CNN «мразями» и «мусором» из-за фейк-новостей.