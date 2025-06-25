Захарова оценила соответствие инвестклимата в России мировым стандартам

Президент США Дональд Трамп во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке пытался контролировать ситуацию в экономике. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступления на ПМЭФ, на которых сообщалось, что инвестиционный климат в РФ якобы не отвечает «высоким мировым стандартам».

«На Питерском форуме много говорили об «инвестиционном климате». Не о том, каковы истинные механизмы его формирования, а о том, что в России он якобы не отвечает «высоким мировым стандартам». Причем старую песню затянули свои же. Опять началось, что ли?» — заявила она.

По ее словам, Вашингтон, будто услышав эти слова, показал на днях «мастер-класс» по климат-контролю. Захарова отметила, что проявлением послужила отправка американских ракет «удобрять ближневосточную почву». Она подчеркнула, что «температуру» в ручном режиме контролировал Трамп.

Помимо этого, Захарова призвала общественность, говоря об инвестиционном климате, вспомнить приказы американской стороны «держать цены на нефть».

До этого стало известно, что Москва в седьмой раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ, составляемый Агентством стратегических инициатив (АСИ) ежегодно при участии деловых объединений.

Ранее совет по инвестициям подтвердил, что иностранные компании хотят вернуться в РФ.