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МИД назвал регион, который стал зоной противостояния НАТО с Россией

МИД РФ: усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стала Балтика
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Marcus Brandt/Global Look Press

Усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря — на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

«В массовом порядке закупаются вооружения, призванные обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах. Усилиями НАТО зоной противостояния стал регион Балтийского моря», — заявил дипломат.

Грушко добавил, что Балтийский регион на протяжении десятилетий оставался самым спокойным с военной точки зрения. Однако появились «мечтатели, которые хотят превратить Балтику во внутреннее море НАТО». Дипломат поинтересовался, нет ли таких планов в отношении Черного моря.

Также замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что искусственно разогревается «атмосфера военного психоза». По словам Грушко, в западном обществе насаждается установка, что подготовка к войне — это нормальное состояние мира и «демонизация России» приняла неимоверные масштабы.

20 июня правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.

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