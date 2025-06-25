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В НАТО рассказали, что ждет Украину на поле боя этим летом

Defense One: в НАТО считают, что Украину ждет напряженное и трудное лето
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Anatolii Stepanov/Reuters

В НАТО считают, что Украину на поле боя ждет «напряженное и трудное» лето. Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на источники.

«Реальный итог в том, что ситуация на поле боя продолжает оставаться сложной. Украина продолжает демонстрировать много новаторского духа... но нас ждет напряженное и трудное лето», — отметил неназванный высокопоставленный представитель НАТО.

Россия продолжает «устойчивое продвижение» в Сумской области на северо-востоке Украины и, «по-видимому, создает буферную зону» вокруг украинского вторжения на Курск, сообщили источники издания.

Тем не менее, пишет портал, в НАТО не ждут «серьезных изменений линии фронта» на Украине.

До этого, как писало агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля. Остальные союзники Украины расценили это заявление как «позитивный сигнал» Вашингтона относительно помощи Киеву.

Ранее Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа».

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