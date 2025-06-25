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В итоговом заявлении НАТО Россию упомянули всего один раз

В заявлении по итогам саммита НАТО Россия упомянута всего один раз
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия упоминается всего один раз в заявлении по итогам саммита НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный альянсом документ.

В заявлении блока РФ называют «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности», при этом слово «Украина» в тексте фигурирует всего два раза.

Отмечается, что декларация стала самой короткой за несколько десятилетий — в ней насчитывается пять пунктов. В прошлом году мероприятие состоялось в Вашингтоне при администрации экс-президента США Джо Байдена. Тогда Россия и Украинабыли упомянуты в итоговой декларации выше 100 раз.

Кроме того, в итоговом заявлении саммита в Гааге НАТО пообещало продолжить оказание военной поддержки Украине, однако не упомянуло о возможности ее приема в альянс.

По итогам встречи в Гааге было решено, что следующий саммит НАТО пройдет в 2026 году в Турции, в 2027 году он пройдет в Албании.

Ранее политолог заявил, что в НАТО «считывают усталость» Трампа от Украины.

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