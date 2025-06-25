В Молдавии повторно предупредили о нежелательности поездок в Россию

МИД Молдавии предупредил о нежелательности поездок в Россию после того, как Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании двух агентов молдавской спецслужбы в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«МИД Молдовы выпустил предупреждение о поездках в Российскую Федерацию в связи с тем, что несколько граждан Молдовы подвергаются преследованиям, запугиваниям или жестокому обращению на территории этой страны», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, заявления российских властей о том, что задержанные граждане Молдавии связаны со спецслужбами, необоснованны и спекулятивны. В сообщении также сказано, что посольство страны в Москве запросило доступ к задержанным. Власти Молдавии принимают все необходимые действия для оказания им дипломатической помощи.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала предупреждение МИД Молдавии о нежелательности поездок в РФ мерой против молдавских шпионов.

25 июня в ФСБ России сообщили, что в Москве сотрудники ведомства задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности. По данным службы, подозреваемые прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны.

Ранее агент молдавской разведки рассказал, зачем приехал в Москву.