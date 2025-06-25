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В МЧС рассказали, что украинские военные переходят на сторону России

Помощник главы МЧС Мезинов: все больше бойцов ВСУ переходят на сторону России
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Vasily Fedosenko/Reuters

Все больше украинских военнослужащих переходят на сторону российской армии. Об этом в ходе круглого стола в Госдуме заявил помощник главы МЧС России, координатор оперативной работы на линии фронта благотворительного фонда «Добрый ангел», оказывающего помощь жителям Донбасса, Юрий Мезинов, передает РИА Новости.

«У нас все больше и больше переходят на нашу сторону ВСУ. Некоторые из них уже больше года служат», — сказал он.

Мезинов отметил, что «сам являлся служащим отряда имени Максима Кривоноса».

Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из бывших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями.

До этого экс-военнослужащий украинской армии, перешедший на сторону России, боец батальона имени Кривоноса с позывным «Прометей» рассказал об идеологии ненависти в рядах ВСУ. По его словам, есть идеология — Россия враг.

Ранее в Раде призвали ликвидировать ТЦК.

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