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Кишинев назвал необоснованным задержание граждан Молдавии в России

МИД Молдавии: задержание граждан страны в РФ необоснованно
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Михай Карауш/РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии прокомментировало задержание граждан страны в России. Сообщение опубликовала пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Официальный Кишинев назвал необоснованным заявление российских властей о причастности граждан Молдавии к спецслужбам.

«Заявления российских властей <...> являются необоснованными и спекулятивными», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, министерство призвало граждан Молдавии воздержаться от поездок в Россию из-за задержаний и ограничении в консульской помощи.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала предупреждение МИД Молдавии о нежелательности поездок в РФ мерой против молдавских шпионов.

Дипломат добавила, что добропорядочным гражданам Молдавии в России всегда рады, и они об этом знают.

25 июня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Москве сотрудники ведомства задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности. По данным службы, подозреваемые прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны.

Ранее в ДНР вынесли приговор шпиону, не успевшему сбежать на Украину.

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