Политолог объяснил смену имиджа Зеленского на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сменой имиджа на саммите НАТО в Гааге заявил о постепенном переходе к деловому стилю. Такое мнение в интервью порталу 360.ru озвучил политолог Сергей Маркелов.

По его мнению, сейчас украинский лидер постепенно меняет собственный стиль в пользу официального, однако пока так и не согласился полностью отказаться от повседневного милитари имиджа.

«Зеленский учится быть политиком <...> Ошибок понаделано много, это видно и по рейтингам, и по всему», — заявил политолог.

Маркелов отметил, что такая смена вектора также оправдана желанием навязать свою позицию окружающим при помощи одежды. Эксперт не исключил, что возможно в конечном итоге Зеленский придет к полному отказу от прежнего стиля, поскольку на саммите «началась адаптация, его ставят в общеполитическое стойло».

До этого пользователи соцсетей в США обратили внимание на официальный наряд украинского лидера на саммите НАТО в Гааге. Американцы предположили, что глава государства таким образом хотел впечатлить президента США Дональда Трампа и получить больше иностранный помощи.

Ранее стало известно, когда Трамп встретится с Зеленским.