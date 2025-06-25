На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Литвы захотел «сделать НАТО снова великой»

Президент Литвы Науседа: нам нужно сделать НАТО снова великой
close
Global Look Press

Странам НАТО нужно сделать альянс «снова великим». Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит «Sputnik.Литва».

«Я думаю, нам нужно выбрать мотто «Сделаем НАТО снова великой», — сказал он.

Важнейшей составляющей на пути к этому, по мнению главы государства, должно стать запланированное обязательство союзников повысить расходы на оборону до 5% ВВП для стран НАТО.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что НАТО нечего делать на Украине, поскольку она не является членом Североатлантического альянса.

Премьер добавил, что Россия — не угроза для Европы. Главной опасностью, по его мнению, является потеря конкурентоспособности.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Трамп своими словами поставил под угрозу саммит НАТО в Гааге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами