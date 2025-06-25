Президент Литвы захотел «сделать НАТО снова великой»

Президент Литвы Науседа: нам нужно сделать НАТО снова великой

Странам НАТО нужно сделать альянс «снова великим». Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит «Sputnik.Литва».

«Я думаю, нам нужно выбрать мотто «Сделаем НАТО снова великой», — сказал он.

Важнейшей составляющей на пути к этому, по мнению главы государства, должно стать запланированное обязательство союзников повысить расходы на оборону до 5% ВВП для стран НАТО.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что НАТО нечего делать на Украине, поскольку она не является членом Североатлантического альянса.

Премьер добавил, что Россия — не угроза для Европы. Главной опасностью, по его мнению, является потеря конкурентоспособности.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Трамп своими словами поставил под угрозу саммит НАТО в Гааге.