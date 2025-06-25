Журналисты впервые не спросили генсека НАТО об Украине перед саммитом альянса

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте перед началом саммита альянса в Гааге журналисты не задали ни одного вопроса относительно Украины. Трансляция выступления генсека велась на сайте НАТО.

В основном вопросы представителей СМИ касались увеличения военных расходов стран — членов НАТО до 5% ВВП, отношения США к Европе и организации в целом, а также эскалации на Ближнем Востоке. Не было ни одного вопроса, связанного с Украиной.

Сам Рютте в предварительном коротком вступлении назвал Украину последней в числе тем в повестке мероприятия, отметив, что тема увеличения расходов на оборону будет главной.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, который на предыдущих саммитах НАТО всегда делал заявления, на этот раз не был приглашен ни на одно официальное мероприятие встречи лидеров 32 стран — участниц альянса. Он лишь посетил ужин в королевском дворце Гааги.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал на своей странице в соцсети, что Зеленский не принял участия в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что с ним за одним столом не хотели сидеть лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии.

Саммит НАТО проходит 24—25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в ситуации вокруг Украины.