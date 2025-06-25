На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналисты впервые не спросили генсека НАТО об Украине перед саммитом альянса

Генсеку НАТО Рютте перед саммитом альянса впервые не задали вопросов по Украине
close
Global Look Press

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте перед началом саммита альянса в Гааге журналисты не задали ни одного вопроса относительно Украины. Трансляция выступления генсека велась на сайте НАТО.

В основном вопросы представителей СМИ касались увеличения военных расходов стран — членов НАТО до 5% ВВП, отношения США к Европе и организации в целом, а также эскалации на Ближнем Востоке. Не было ни одного вопроса, связанного с Украиной.

Сам Рютте в предварительном коротком вступлении назвал Украину последней в числе тем в повестке мероприятия, отметив, что тема увеличения расходов на оборону будет главной.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, который на предыдущих саммитах НАТО всегда делал заявления, на этот раз не был приглашен ни на одно официальное мероприятие встречи лидеров 32 стран — участниц альянса. Он лишь посетил ужин в королевском дворце Гааги.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал на своей странице в соцсети, что Зеленский не принял участия в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что с ним за одним столом не хотели сидеть лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии.

Саммит НАТО проходит 24—25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в ситуации вокруг Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами