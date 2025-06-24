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СМИ утверждают, что Европа пересматривает стратегию безопасности из-за США

Foreign Affairs: США подтолкнули Европу к пересмотру стратегии безопасности
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Francois Lenoir/Reuters

Усиление непредсказуемости Вашингтона на фоне возвращения Дональда Трампа к власти подталкивает Европу к пересмотру собственной стратегии безопасности, в том числе в ядерной сфере. Об этом сообщает Foreign Affairs.

В публикации отмечается, что союзники США в Европе все меньше уверены в надежности гарантий Вашингтона, включая «ядерный зонтик», который десятилетиями был основой обороны континента. Поводом для сомнений стала неясность внешнеполитического курса новой администрации президента Соединенных Штатов.

Издание подчеркивает, что Европа уже ослаблена российско-украинским конфликтом, а новое руководство в Вашингтоне ставит под вопрос его обязательства перед союзниками.

Внутри Евросоюза уже начали обсуждать необходимость разработки собственных ядерных механизмов сдерживания, утверждается в публикации.

Трамп неоднократно критиковал страны Европы за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Глава Белого дома потребовал от всех членов альянса увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Ранее Европу предостерегли от размещения сил НАТО на границе с Россией.

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