В США и Европе испугались, что при Трампе НАТО потерпит крах

Bloomberg: в США и Европе опасаются краха НАТО при Трампе

Американские и европейские аналитики опасаются, что в ходе президентства Дональда Трампа Североатлантический альянс потерпит крах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Трамп усиливает другие кризисы НАТО и вынуждает аналитиков по обе стороны Атлантики задаться вопросом, не потерпит ли альянс крах в конечном счете», — отмечается в материале.

Агентство пишет, что сейчас НАТО переживает целый ряд кризисов. Так, кризис доверия связан с опасениями европейцев по поводу того, что альянс не сможет обеспечить им защиту. «Кризис подготовленности» заключается в отсутствии у Евросоюза военно-промышленного комплекса, необходимого для текущих вызовов.

Кроме того, НАТО испытывает кризис безопасности из-за украинского конфликта и кризис смены приоритетов на фоне смещения экономического центра в Азию.

Сегодня газета Washington Post писала, что на саммите НАТО лидеры стран Евросоюза хотят убедить Трампа продавать американское оружие Украине. По данным источников издания, украинские чиновники рассчитывают, что в Гааге президент Украины Владимир Зеленский сумеет убедить главу Белого дома продать Киеву системы противовоздушной обороны.

По данным New York Times, главной темой на будущем саммите НАТО станет вопрос увеличения расходов на оборону членов Североатлантического альянса. Также там обсудят сдерживание Ирана и уделят внимание России. Отмечается, что проблема России вызывает некую неловкость, «поскольку страны-члены ходят на цыпочках вокруг американского президента с его явно двусмысленными отношениями с Москвой».

Ранее в Британии назвали предстоящий саммит НАТО самым дорогим и коротким в истории.