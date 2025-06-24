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Путина пригласили на всероссийское совещание омбудсменов

Москалькова пригласила Путина на совещание региональных омбудсменов в сентябре
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента страны Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании омбудсменов. Об этом пишет РИА Новости.

«В связи с пятилетием мы решили провести большое всероссийское совещание <...> Были бы признательны, если бы у вас нашлась возможность принять участие в этом мероприятии», — обратилась она к Путину.

Президент ответил, что рассмотрит возможность посетить мероприятия. Совещание пройдет в сентябре.

Во время встречи с Путиным Москалькова рассказала, что ее представители, а также ее украинского коллеги Дмитрия Лубинца взаимно посетили более двух тысяч пленных.

Также Москалькова рассказала Путину, что Россия вернула 132 жителей Курской области, которых удерживали на Украине. На данный момент еще 32 курянина остаются в украинских Сумах.

Ранее Путин оценил работу Москальковой по поиску пропавших без вести.

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