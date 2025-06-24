Иран продлил отмену всех авиарейсов на сутки

Власти Ирана продлили отмену всех внутренних и международных авиарейсов в стране сроком на сутки. Об этом сообщает агентство Mehr.

Отмена всех рейсов продлена до 13:30 по московскому времени, среды, 25 июня.

Утром 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его. Позднее Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня.

Израиль согласился с инициативой президента США, так как считает, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили об «одностороннем признании поражения» Израилем.